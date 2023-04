Broderies botaniques

Découvrez l'art de la broderie avec 20 projets simples et inspirés de la nature ! Entrez dans l'atelier d'Arounna Khounnoraj (@bookhou) pour apprendre toutes les bases de la broderie : le matériel nécessaire et les points pour débuter, mais aussi ceux qui vous permettront d'enrichir vos broderies par des effets graphiques et des jeux de texture. Les 20 projets du livre, qu'ils soient destinés à décorer la maison, à orner vos vêtements ou à être des pièces purement artistiques, vous invitent à explorer la broderie botanique, mais aussi à produire vos créations de A à Z : en plus de broder un bouquet, vous pourrez par exemple coudre votre ouvrage pour réaliser un magnifique coussin ! Pull orné d'une rose, tote bag au feuillage d'automne, herbier de tissu, serviettes de table aux fleurs des champs, pendentifs brodés, porte-monnaie fleuri, abécédaire... tous les projets célèbrent la beauté du monde végétal, revisité avec l'oeil créatif et moderne d'Arounna.