Voyage d'une Parisienne à Lhassa et Voyage d'une Parisienne au Tibet

Le récit de la stupéfiante aventure d'Alexandra David-Néel dans les royaumes de l'Himalaya qui fait encore rêver aujourd'hui. Pour la première fois sont réunis le texte intégral du " Voyage d'une Parisienne à Lhassa " et un texte inédit, imprimé à Pékin en 10 exemplaires : " Souvenirs d'une Parisienne au Thibet (1925) ". Le 28 février 1924, Alexandra David-Neel pénètre à Lhassa après un périple de huit mois sur le plateau tibétain. Déguisée en vieille mendiante et accompagnée du jeune lama Yongden, qui deviendra son fils adoptif, elle est la première femme occidentale à entrer dans la capitale du Tibet jusqu'alors interdite aux étrangers. "Voyage d'une Parisienne à Lhassa, à pied et en mendiant de la Chine à l'Inde à travers le Tibet" est le récit de cette stupéfiante aventure dans les royaumes de l'Himalaya qui fait encore rêver des générations d'adultes. Exploratrice, ethnologue, écrivain, parlant plusieurs langues, elle scrute avec assiduité et patience les faits, les populations, les coutumes, les idiomes. Elle erre dans les déserts, affronte le froid, la chaleur, la faim, la soif, la fièvre, les maladies et les soucis financiers. Dotée d'une connaissance profonde des philosophies et des religions orientales, franc-maçonne et bouddhiste, elle offre au lecteur sa propre quête spirituelle et sa découverte fascinante de mentalités étranges, de systèmes de vie et de pensée insoupçonnés, nous parlant des magiciens, des sorciers et de l'extase des mystiques. Jamais encore avant elle un récit de voyage n'était entré aussi avant dans l'intimité spirituelle et psychique des peuples vivant sous le toit du monde.