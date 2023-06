Un romantique huis clos - Éprise d'un rival

Un romantique huis clos, Anne Marsh Charlotte n'a pas le choix : si elle veut trouver des fonds pour son association, elle doit participer à une course de bateaux caritative. Pour ne rien arranger, elle apprend que son partenaire n'est autre que le célèbre Declan Masterson, et qu'ils devront cohabiter trois semaines sur un frêle voilier. Or elle se méfie de cet arrogant play-boy et surtout du désir irrésistible qu'il éveille en elle... Eprise d'un rival, LaQuette Lassée de ne pas être prise au sérieux, Trey décide de prouver sa valeur à son père. Son plan ?? Reprendre le contrôle de l'entreprise familiale dont ils ont été injustement évincés. Si la Devereaux Incorporated est actuellement dirigée par Jeremiah Benton, Trey est prête à revendiquer son héritage en prenant la place de son impitoyable rival...