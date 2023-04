Les secrets d'une druidesse

Découvrir et s'inspirer du druidisme pour construire le monde de demain. S'intéresser au druidisme, c'est s'intéresser au sens de la vie. En tant que philosophie et spiritualité incarnée, le druidisme n'est pas un catalogue de réponses toutes faites aux problèmes du quotidien. Ici, pas de formule magique ! L'ambition de ce livre est d'éclairer les questions existentielles de chacun à la lumière de la philosophie druidique et de ses enseignements. Il s'agit aussi de redonner, au-delà des aspects pragmatiques de notre vie quotidienne, une dimension sacrée à nos actions les plus ordinaires et banales : repenser la famille dans un sens plus large, ainsi que la place des femmes, vivre selon le principe fondamental de continuité de l'homme avec la nature, cultiver la connaissance de soi, accepter l'absence de dogmes et la nécessité de principes moraux... Le druidisme est une tradition toujours vivante pour celui ou celle qui s'y plonge. C'est la braise sur laquelle il suffit de souffler pour relancer le feu. Un feu qui peut éclairer la crise que nous traversons.