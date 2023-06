Sur la route de Key West

Sur la route des Keys, l'amour et la mort sont au rendez-vous... Tom Baldwin est écrivain. Deux jours avant Noël, il est victime avec son fils Josh d'un terrible accident de voiture. Quand il se réveille à l'hôpital, il apprend que Josh est mort. Peut-on encore croire en la vie après une telle tragédie ? Tom, en tout cas, change la sienne : il quitte New York pour s'installer dans les Keys de Floride. Lorsqu'il décide de louer une maison face à l'océan, il ignore que sa vie va encore être bouleversée. Il fait la connaissance de Kay, sa voisine, femme mystérieuse qui semble fascinée par l'écrivain. Puis, un jour, Tom découvre un courriel anonyme dans sa messagerie : " Ton fils est vivant. " Le début d'un compte à rebours terrifiant où les apparences sont constamment trompeuses et le danger à chaque tournant.