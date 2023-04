Comment les émotions viennent aux enfants. Et pourquoi les compétences émotionnelles sont la clé de leur épanouissement et de leur réussite scolaire

La fin d'un neuro-mythe : les émotions aussi sont au coeur des apprentissages. Découvrez leur fonctionnement et aidez votre enfant à booster ses compétences émotionnelles Et si la gestion des émotions chez l'enfant ne lui servait pas seulement dans ses relations avec autres ? Les dernières recherches scientifiques sont formelles : l'idée largement répandue que certaines régions de notre cerveau sont le siège de nos émotions, alors que d'autres sont celui de la cognition est fausse : émotions et fonctions cognitives sont intimement liées et vont de pair. C'est pour cette raison que la compréhension et la régulation des émotions de l'enfant sont au coeur de ses apprentissages et conditionne sa réussite scolaire. Mais comment se construisent les émotions de l'enfant, sa capacité à les identifier, à reconnaître celle des autres, à les réguler ? Comment se mettent en place de telles compétences ? Et en tant que parents, comment aider son enfant à les développer ? Un ouvrage éclairant pout comprendre le mécanisme des émotions et aider votre enfant à développer ses compétences émotionnelles, facteurs de réussite dans tous les domaines. > Introduction : Comprendre et accompagner > Les émotions sont-elles universelles ou culturelles ? innées ou acquises ? > Comment mon enfant comprend-il les émotions morales ? > Comment mon enfant régule-t-il ses émotions ? Un révélateur de processus multiples > Comment développer les compétences émotionnelles de l'enfant ?