La ville dans le ciel

En orbite autour de la Terre, Ciudad de Cielo est la première marche permettant à l'humanité d'atteindre les étoiles. Décrite comme un lieu utopique où le crime n'existe pas, la station spatiale est néanmoins contrôlée par des gangs qui se livrent une guerre sans merci : prostitution, contrebande et racket sont omniprésents. Jusqu'ici, les autorités ont toujours fermé les yeux. Mais les choses vont changer : un cadavre vient d'être découvert, flottant en mille morceaux dans la microgravité de cette ville dans le ciel. L'enquête sur ce meurtre est confiée à Nikki "Fixx" Freeman. Corrompue jusqu'à la moelle, c'est peu dire qu'elle n'est pas ravie d'être chaperonnée par Alice Blake, une jeune envoyée du gouvernement terrien fraîchement arrivée sur la station et particulièrement stricte dès qu'il s'agit du règlement. Alors que les morts s'accumulent, les masques vont finir par tomber, et les vraies raisons de ce déchaînement de violence se révéler au grand jour. Sous les dehors d'une enquête policière rondement menée, Chris Brookmyre explore dans ce face-à-face magistral entre deux femmes, et deux mondes, que tout oppose les aspects les plus sombres de nos sociétés contemporaines.