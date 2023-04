1870 : le jeune Rimbaud s'ennuie. A 15 ans, il fugue à Paris puis se réfugie à Douai où, en deux mois, il rédige une vingtaine de poèmes éblouissants. Son lyrisme à la fois sensuel, furieux et érudit saisit l'universelle révolte d'une jeunesse éprise d'idéal et le démarque déjà du romantisme comme du réalisme. Avec le Cahier de Douai, Rimbaud renouvelle la poésie moderne au-dessus de laquelle son ombre imposante et mythique continue de planer. A retenir : Repères chronologiques ; Arthur Rimbaud et son temps ; La structure du recueil ; Les thèmes clés du Cahier de DouaiDossier sur l'oeuvre et sur le parcours associé, "Emancipations créatrices" : - Pourquoi lire le Cahier de Douai aujourd'hui ? - Histoire littéraire et présentation du Cahier de Douai- Les mots importants du recueil- Deux groupements de textes- Prolongements artistiques- Exercices d'appropriation- Points de méthodeDe nombreux exercices rédigés et guidées pour préparer l'écrit (le commentaire, la dissertation, la contraction de texte) et l'oral du Bac (les analyses linéaires et la grammaire).