UberUsés. Le capitalisme racial de plateforme à Paris, Londres et Montréal

L'" ubérisation " renvoie à une entreprise présente internationalement inaugurant un nouveau modèle économique dans lequel les entreprises prennent la forme de plateformes numériques et jouent le rôle d'intermédiaires entre clients et prestataires de services. L'enquête inédite menée auprès d'une centaine de chauffeurs Uber à Paris, Londres et Montréal est l'occasion de décrire la réalité de leur quotidien de travail et d'analyser comment Uber déploie un capitalisme racial de plateforme. L'analyse des conditions d'implantation et de déploiement de la plateforme dans ces trois contextes institutionnels spécifiques permet de mettre au jour les actions menées par celle-ci pour limiter les barrières à l'entrée du métier et évincer la concurrence afin d'acquérir une position quasi monopolistique dans le secteur. Entrés dans le métier pour améliorer leur condition, les hommes racisés constituent une armée de réserve de travailleurs précieuse pour la plateforme, lui fournissant une main d'oeuvre docile et disponible. Leurs espoirs seront rapidement déçus. Ces travailleurs indépendants se voient en effet soumis à une nouvelle forme de contrôle qui s'accompagne de conditions de travail dégradées.