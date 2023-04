Bordas vacances - Je rentre en CE2 , un cahier de vacances amusant et complet pour réviser l'essentiel du programme dans toutes les matières (Français, Maths, Histoire-Géographie, Anglais et Sciences) de CE1. La collection Bordas Vacances permet à votre enfant de vérifier ses acquis avant son entrée en CE2. Pour des révisions stimulantes, ce cahier de vacances CE1 adopte sur chaque double page une structure en 4 étapes : Une lecture courte qui raconte les aventures de Miléna et Jules en vacances que l'on va suivre au fil des pages : un entraînement idéal à la lecture. Une rubrique "Le sais-tu ? " pour que l'enfant renforce sa culture générale Des exercices de français, maths, histoire-géographie, emc, anglais et sciences conçus par des enseignants et conformes au programme Un quiz en fin de page pour mémoriser les notions qui viennent d'être vues Et en + : Des pages "Pause Récré" proposant des jeux et activités créatives à partager avec ses amis ou sa famille Des stickers offerts à coller tout au long du cahier Des mémos de maths et de français pour se rappeler l'essentiel des cours Tous les corrigés détachables Imprimé en France