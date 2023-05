Vous souhaitez vous mettre au sport mais n'avez pas ni le temps ni l'énergie ni les moyens d'aller à la salle de sport ? Pierre-Jean et Alex de Bodytime vous proposent leur programme sportif sur 28 jours ! Vous pourrez ainsi vous dépenser et vous transformer sans sortir de chez vous et sans achat de matériel. Découvrez également 28 recettes gourmandes et healthy en complément du programme pour réapprendre à manger à votre faim et adopter ainsi un nouveau style de vie ! Vous trouverez enfin des conseils ciblés des coachs : intérêt de certains mouvements, placement du corps lors des séances, muscles travaillés... Squats, gainage, fentes, abdos : voici la bonne méthode pour se sentir bien dans son corps !