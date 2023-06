Les voyages forment la jeunesse

Quand un road-trip entre amis dérape ! Après deux années intenses en classe prépa, Luc, Cerise, Alix, Faustine et Gabriel ont bien mérité de partir en vacances. Leur projet : sillonner ensemble les routes de France pendant deux mois à bord d'un van. Mais leur véhicule tombe en panne et leur road trip à l'eau. Heureuse coïncidence, ils sont à côté de la maison de Fred, l'oncle sympa, mais un peu lourd de Luc. Il leur prête sa voiture pour qu'ils aillent dans la maison de ses parents, partis en croisière pour un mois. Malgré le soleil et la mer, les tensions s'accumulent. Luc relate leurs aventures dans un blog au succès grandissant, n'hésitant pas, pour s'attirer de nouveaux followers, à tourner ses amis en ridicule ou à livrer leurs secrets les plus intimes. Leur amitié pourra-t-elle survivre à cet été? Un roman ado dès 13 ans !