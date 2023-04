Superman Infinite Tome 4

Superman et les membres du groupe Authority ont été vaincus par Mongul et ses troupes. Blessés, séparés, parfois convertis à la cause de l'ennemi, ils espèrent survivre dans les bas-fonds du Warworld. Transformé en gladiateur, le Dernier Fils de Krypton tente de faire renaître l'espoir parmi les peuples réduits en esclavage. Cependant, sur Terre, Lois Lane se tourne vers le scientifique John Henry Irons qui travaille sur Fragment Genèse, un artefact étrange venu du Warworld et aux propriétés insoupçonnées. Les pics d'énergie qu'il observe leur offriront-ils un moyen d'aider Superman ?