Sami et Julie : La grotte maudite. CE2

Retouvez Sami et Julie dans des romans pour les grands ! Lors de vacances à Quiberon, Sami, Julie et leurs copains s'apprêtent à se rendre à la grotte du Padetro... Mais tout le monde le leur déconseille : selon une légende locale, celle-ci serait maudite ! D'ailleurs, le soir, d'étranges lumières semblent en émaner. Nos petits aventuriers décident d'en avoir le coeur net. Mais que vont-ils trouver ? Et cette expédition est-elle bien raisonnable ?