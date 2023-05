Iles anglo-normandes. Jersey-Guernesey

Nouvelle formule ! Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End dans les 5 îles Anglo-Normandes. Dans cette nouvelle édition : - Une nouvelle présentation, claire, moderne et encore plus pratique. Les carnets d'adresses sont placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences uniques : partir à la rencontre des phoques et des dauphins près des îlots paradisiaques des Ecréhous, observer les étoiles à Sercq, découvrir dans des kayaks au fond transparent les grottes maritimes d'Aurigny, marcher dans les pas de Victor Hugo à Jersey et à Guernesey... - Des activités 100 % locales : explorer les îles à vélo, profiter des meilleurs spots pour se baigner, vivre à l'anglaise en dégustant un thé dans un magnifique jardin... - Notre sélection beach cafés, de restos de fruits de mer, de salons de thé, de boutiques de produits locaux pour s'immerger dans l'ambiance des îles. - Les coups de coeur de nos auteurs, experts de la destination : les pubs et les salles de concert les plus sympas, les plus belles terrasses...