Héros à l'hopital. Médecin et rebelle ; Une maman à sauver ; Ce secret à lui dire-Partenaires pour la vie

Médecin et rebelle, Alison Roberts Un géant : voilà à quoi ressemble Blake, le nouveau patron de Samantha. Hélas, au lieu de s'illustrer pour sa première journée à l'hôpital, elle perd ses réflexes et se ridiculise. Une faiblesse due au trouble que le médecin lui inspire, mais il n'est pas question qu'elle laisse sa carrière pâtir de cette attirance... Une maman à sauver, Marion Lennox Urgentiste, Luc possède un sang-froid à toute épreuve. Du moins le croit-il. Car le jour où il découvre qu'il secourt Beth, il est sous le choc. Beth est son ex-femme, celle qui l'a quitté huit ans plus tôt. Alors il compte aujourd'hui faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver Beth et le bébé qu'elle serre tout contre elle... Ce secret à lui dire, Meredith Webber Kate n'en croit pas ses yeux. Que fait Angus à l'hôpital ? Kate songe à leur rencontre, trois ans plus tôt, alors qu'un cyclone les retenait captifs sur une île. Angus avait bouleversé sa vie, après que tous deux avaient partagé une nuit aussi intense que passionnée... Partenaires pour la vie, Alison Roberts Le jour où Jack, son collègue, se propose de l'entraîner pour retrouver le poste à l'hopital qui lui est si cher, Harriet accepte-t-elle sans hésiter. Auprès de son séduisant partenaire, elle se sent revivre, tandis que les battements de son coeur s'accélèrent... Romans réédités