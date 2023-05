Séduisants cheikhs. Une nuit pour un royaume ; Le retour d'un prince disparu

Dangereux et séduisants, ces cheikhs règnent sur le désert... Un nuit pour un royaume Une nuit. Rien qu'une nuit. Voilà ce que s'autorise Grace dans les bras de Malik, le plus bel homme qu'elle ait jamais rencontré. Mais lorsqu'elle découvre qu'il est sur le point d'accéder au trône d'Alazar, elle fuit son amant... Dix ans plus tard, le roi Malik apprend que les instants magiques qu'il a passés dans les bras de Grace n'ont pas été sans conséquences. Furieux d'avoir manqué les premières années de son enfant, il décide de légitimer cet héritier secret - en épousant celle qui l'a trahi en lui cachant sa naissance... Le retour d'un prince disparu Alazar a retrouvé son héritier légitime ! Vingt ans après sa disparition, Azim al-Bahjat a refait surface. C'est un miracle, un moment de grâce qui réjouit tous ses sujets - ou presque. Johara, bien sûr, est heureuse que le prince soit sain et sauf, mais parce qu'ils sont promis l'un à l'autre depuis leur enfance, ce retour inattendu sonne aussi pour elle le glas de sa liberté. Déjà, elle redoute sa rencontre avec son futur époux - un homme réputé puissant, et qu'elle n'a jamais vu... Romans réédités