Pieds nus sur les aiguilles de pin

Côté pile, Olympe. Née à Mont-de-Marsan, cette journaliste télé en pleine ascension a tiré un trait sur ses origines pour "réussir" . Mais en quelques mois, toutes ses certitudes vont exploser. Côté face, Lily. Après un long voyage autour du monde, à la mort de son père, elle décide de rentrer dans les Landes pour enseigner le yoga et renouer avec ses racines. C'est au milieu des pins que leur route va se croiser, et cette rencontre va inverser leur karma. Un chemin personnel qui passe par La Jenny, le domaine résidentiel naturiste, les tapis de yoga, l'amitié, la posture de l'arbre et un secret de famille bien trop lourd à porter...