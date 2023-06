Défiez-vous entre amis : qui sera LE fan ultime des tubes de l'été ? La Macarena, Est-ce que tu viens pour les vacances, Despacito ou encore tous les titres de Shakira... Découvrez " Le premier qui chante spécial Tubes de l'été ", un jeu d'ambiance de 2 à une infinité de joueurs ! A tour de rôle, les joueurs piochent une carte et la retournent : le premier joueur ou la première équipe qui se casse la voix sur la consigne affichée remporte la carte. Révisez vos chansons phare de l'été, et soyez le premier à chanter parmi 130 propositions ! Dans la même collection : " Le premier qui chante " et " Le premier qui changé spécial années 80 " 130 cartes 2 à une infinité de joueurs Parties de 15 minutes.