Le roi absolu. Une obsession française

Un souverain puissant à la tête d'un gouvernement impérieux singularise l'histoire de France. Du premier Capétien au dernier des Bourbons, la tentation et l'affirmation "absolutistes" n'ont cessé d'être la marque de la monarchie des lys. Les XVIe et XVIIe siècles constituent un effervescent laboratoire politique qui expérimente les formes de gouvernements centrés sur l'autorité du roi. Entre le début du règne de François Ier (1515) et la fin de celui de Louis XIV (1715), le monarque est le moteur du pouvoir. Cet ouvrage nous place au coeur de cette "obsession française" qui se cristallise sur la personne du souverain. Des châteaux de la Loire à Versailles, de la Saint-Barthélemy à la Fronde, en passant par la formation des rois, Joël Cornette éclaire d'une manière riche et originale cette histoire renouvelée de la monarchie.