Trois battements, un silence. (Born to run)

Difficile d'échapper à son héritage familial quand, comme Marco Delusi, on grandit au sein d'une famille dysfonctionnelle dans laquelle être un homme signifie haïr les femmes. Seul son oncle Ray lui montre de l'affection et l'initie à la magie du monde et de celles et ceux qui le peuplent, habitants de l'ombre autant que de la lumière. Après la mort de Ray, Marco vit à l'écart du monde. Celui-ci se rappelle toutefois à son bon souvenir quand son fils disparu huit ans plus tôt revient dans sa vie. Ce retour laisse alors surgir un passé qu'il préférait oublier. Pour sauver son garçon, Marco sait qu'il lui faudra mettre fin à la malédiction qui pèse sur les hommes de sa famille et accorder son coeur au rythme des autres. Pourquoi pas à celui de Hannah, son premier amour... Le temps, peut-être, de trois battements et d'un silence.