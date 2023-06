Tatouages des frères Munden

Les premiers tatouages datent de 5 000 ans avant J. -C, et leur formes et leurs significations n'ont cessé d'évoluer à travers l'histoire. Chaque couleur de ce jeu de cartes symbolise un thème de tatouage différent : carreau pour les voyages, trèfle pour les animaux, pique pour pour les vices et coeur pour les représentations de l'amour. Les talentueux frères Munden se sont inspirés des tatouages les plus célèbres pour créer ces 54 magnifiques cartes. Grâce au livre d'accompagnement, découvrez l'histoire fascinante des tatouages et la signification des dessins les plus prisés par les amateurs de cet art ancestral.