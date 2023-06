Le petit oracle de l'océan

Laissez-vous emporter par l'océan, ce monde infini, mystérieux et magique. Les 40 cartes inspirantes de cet oracle vous invitent à chérir les choses simples et à percer les mystères de la mer. Lorsque vous vous sentez perdu dans les tourbillons de la vie quotidienne, laissez les chants des sirènes vous guider vers le bon chemin. Trouvez le réconfort dans les légendes et les traditions du Grand Bleu...