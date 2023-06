L'histoire mondiale de ton âme. Tome 2, Ivres et ingouvernables dans la tempetueuse immensité

En 2017, Enzo Cormann a entrepris de poser les bases d'un grand ensemble dramatique intitulé L'Histoire mondiale de ton âme, composé de " plateaux " de 30 minutes, en trois mouvements, pour trois interprètes. Cet ouvrage au long cours a notamment pour ambition de constituer au fil des ans une façon de répertoire ouvert et diversifié, dans lequel on peut puiser la matière d'une ou plusieurs séances de théâtre. Le premier volume est paru en 2019 et a été nommé au Grand Prix de Littérature dramatique d'Artcena 2020. L'Histoire mondiale de ton âme, c'est l'histoire d'un désastre - pas seulement l'histoire ou la chronique d'une catastrophe, mais le tableau d'un naufrage ontologique : portrait d'un être-au-monde qu'on dirait exilé - et égaré - en terre étrangère. L'histoire de ce qui a été perdu, et d'un manque qui nous hante. On naît (et on est) simultanément soi-même et le monde, et non pas, comme pourrait nous le faire croire la lecture quotidienne des nouvelles du monde, face au monde, comme devant un paysage contemplé depuis le bord d'une haute falaise ou d'un môle. Nous sommes bel et bien engagés dans le monde - morceaux du monde. Le monde se compose de nous, ainsi que des objets qui composent son paysage : nous en sommes les membres et les acteurs. Mystère du soi-monde, plutôt que du soi-même - non pas le voyage " littérature-monde " de l'écrivain-voyageur, mais celui de l'écrivain-fuyard (ou fugueur) et de ses lignes de fuite - réplique de tous les moi qui composent le monde, et réceptacle de tous les mondes qui composent le moi...