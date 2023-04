Le goût du melon Tome 1

Nakajô, qui travaille comme serveur dans un live house, se retrouve soudainement à héberger Kiuchi, un client qui vient de se faire larguer par sa copine et jeter à la rue. Les deux hommes ne se connaissent pas très bien et ont tous les deux des situations personnelles compliquées, mais Nakajô ne tarde pas à se rendre compte que la vie avec Kiuchi est bien plus facile qu'il ne l'imaginait. Une étrange familiarité ne tarde pas à naître entre les deux, mais Nakajô est un couple avec un autre homme , quant à Kiuchi, il pense toujours à son ex-copine, et semble par ailleurs cacher beaucoup de détails de sa vie à son nouveau colocataire...