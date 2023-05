L'héritière et le don Juan

Alors qu'elle assiste à la lecture du testament de son père, Annika voit son pire cauchemar devenir réalité. Pour garder Schuyler House, la demeure familiale remplie d'oeuvres d'art et d'antiquités qu'elle adore, elle doit se marier. Et pas avec n'importe qui ! Celui qu'on lui destine n'est autre que Ranieri Furlan, l'associé de son père. Un puissant magnat qui tire de ses succès une arrogance inimaginable. Le dernier homme sur Terre auquel elle souhaiterait être liée... Alors qu'elle assiste à la lecture du testament de son père, Annika voit son pire cauchemar devenir réalité. Pour garder Schuyler House, la demeure familiale remplie d'oeuvres d'art et d'antiquités qu'elle adore, elle doit se marier. Et pas avec n'importe qui ! Celui qu'on lui destine n'est autre que Ranieri Furlan, l'associé de son père. Un puissant magnat qui tire de ses succès une arrogance inimaginable. Le dernier homme sur Terre auquel elle souhaiterait être liée...