Guide des maisons des Illustres

Pour garder la mémoire de femmes et d'hommes illustres à travers les lieux où ils ont vécu, le ministère de la Culture a créé en 2011 un nouveau label : "Maisons des Illustres". Pour garder la mémoire de femmes et d'hommes illustres à travers les lieux où ils ont vécu, le ministère de la Culture a créé en 2011 un nouveau label : "Maisons des Illustres". Aujourd'hui, 253 maisons sont labellisées. Toutes conservent et transmettent la mémoire de femmes et d'hommes qui les ont habitées et se sont illustrés dans l'histoire politique, sociale, religieuse et culturelle de la France. Certaines sont des maisons-musées permettant d'entrer dans l'intimité de ces personnages illustres à travers des objets et un mobilier conservés dans leur cadre d'origine. D'autres sont des maisons-archives qui présentent et valorisent divers documents et témoignages. D'autres encore, des maisons-créations où carte blanche a été donnée à un artiste pour une évocation esthétique. D'autres enfin perpétuent l'esprit de leur hôte par l'accueil en résidence d'écrivains, de peintres ou de comédiens. Du domaine au studio, du château à l'appartement, de la maison à l'atelier, ces lieux authentiques invitent le lecteur à explorer un patrimoine inédit. Ce guide est l'unique publication qui les rassemble. 253 idées de visites à travers la France entière et les départements d'outre-mer, de Jeanne d'Albret (Lot-et-Garonne) au Facteur Cheval (Drôme), d'Auguste Escoffier (Alpes-Maritimes) à Henri Matisse (Aisne), de François Rabelais (Indre-et-Loire) à Christian Dior (Manche), de Henri Dutilleux (Indre-et-Loire) à Colette (Yonne).