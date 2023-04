Meurtre à Carjac

Meurtres à Cajarc est le fruit d'un groupe de gens " amoureux " de Cajarc. L'idée a germé suite à la publication sur les réseaux, un soir, d'une photo noir et blanc avec en commentaire : " ambiance de polar ". Rapidement les gens réagissent, s'interrogent, s'interpellent, " mais oui, quelle bonne idée, pourquoi ne pas faire à plusieurs un polar qui se passerait à Cajarc ? " Les prémices étaient parfaites pour un cadavre exquis, logique pour un polar direz-vous, mais nous avons très vite choisi de nous diriger vers un " recueil de nouvelles ", format qui permettrait à chacun de s'exprimer pleinement. Les auteurs, professionnels ou amateurs éclairés, ont tous eu entière liberté d'écriture, les seules " consignes " étant : peu importe l'époque et les personnages, il s'agit d'un policier et l'action doit se passer à Cajarc. La magie a opéré et neuf nouvelles sont nées de cette expérience inusuelle... L'objectif final de cette publication est de recueillir des fonds pour créer un festival du polar à Cajarc.