Au service des Strickland. Un baiser défendu ; L'honneur d'une Strickland

Il a le pouvoir de les sauver... ou de les anéantir. Un baiser défendu Hope doit retrouver au plus vite une parure égarée pour apaiser Miles Strickland, lointain héritier de Comstock qu'elle doit épouser sous peu. Aussi accepte-t-elle l'aide de Gregory, expert en intrigues aristocratiques. Mais au contact de cet homme, bien loin des gentlemen qu'elle a pu connaître, Hope doute. Et si, le temps d'une nuit, elle s'accordait une parenthèse entre les bras interdits de Gregory ? L'honneur d'une Strickland Humiliée. Charity ne trouve pas de mot assez fort pour repousser Miles Strickland lorsqu'il lui dévoile son identité. Dire que la veille encore, elle succombait à la plus exquise des étreintes entre ses bras et lui confiait vouloir retrouver une partie de l'héritage familial disparu afin d'échapper à un mariage avec le comte de Comstock. Désormais tout est clair : Miles est venu des Amériques pour la déposséder... Romans réédités