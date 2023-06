En partie- derniers poèmes. Edition bilingue français-russe

Le poète russe Yasnov spécialiste d'Apollinaire en Russie et connu par ailleurs pour sa poésie pour enfant, décédé à l'automne 2019, nous invite à découvrir ses derniers poèmes. Il revisite son histoire au fil de ses poèmes et, au travers de ce voyage, c'est l'histoire de la Russie, actuelle et soviétique, qui se dessine...