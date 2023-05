Une infirmière en Australie ; Le pompier de son coeur

Une infirmière en Australie, Amy Andrews L'Australie : voilà le cadre idéal pour un nouveau départ, songe l'infirmière Chelsea alors qu'elle découvre son nouveau lieu de travail. Là, elle espère oublier Londres et ses douloureux souvenirs - sans homme. Pourtant, dès sa rencontre avec le charismatique Aaron, médecin volant au centre de secours aérien de l'Outback, elle se demande si elle n'a pas renoncé trop vite à la romance... Le pompier de son coeur, Karin Baine Fonder une famille est un rêve auquel Lily a renoncé il y a bien longtemps, quand on lui a diagnostiqué une maladie cardiaque qui pourrait lui être fatale. Sa carrière de médecin remplit sa vie, et c'est très bien comme ça ! Pourquoi donc se sent-elle si émue en présence de Charlie Finnegan, le pompier avec lequel elle collabore en ce moment ? C'est bien simple, cet homme courageux et papa de deux petites filles lui fait soudain envisager la vie avec espoir...