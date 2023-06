Better and more

Mac Dermott, Leriche, Calmejane, Bonello... ils n'ont rien en commun, hormis une chose : tous travaillent pour la même entreprise, le groupe Boissard, une chaîne de restaurants qui vient d'être rachetée par un groupe d'actionnaires anglais. Et tous doivent participer à leur échelle à l'effort commun pour produire toujours mieux, toujours plus, afin de redresser les chiffres de vente et satisfaire les nouveaux patrons. Si Mac Dermott s'est vu confier la lourde et motivante tâche de réformer le groupe, Bonello, manager d'un restaurant, vit au quotidien cette pression nouvelle qui change ses habitudes de travail - et pas toujours pour le mieux. Ancien DRH, nouvelle chargée de communication, responsable du contrôle de gestion... chacun s'efforce de remplir ses objectifs, bien souvent inconciliables avec ceux des autres. Une mise en scène réaliste des dynamiques impossibles qui sous-tendent les grosses entreprises aujourd'hui, menant les employés vers la rupture.