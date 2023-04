Work songs d'une romancière voyageuse

Avec ce quatrième roman, l'auteure revient sur son parcours de jeune romancière et nous narre ses rencontres successives avec des grands artistes, écrivains ou musiciens, qui tous l'ont encouragée dans cette voie qui l'anime avec tant de ferveur. La rencontre avec Amélie Nothomb devient une réelle amitié entre deux personnes qui ont tellement de points communs dans leur vie de femmes, de filles. Par ses rencontres et ses échanges avec ces grands artistes rencontrés, avec qui elle a sympathisé, pour un moment, ou pour toujours, Nathalie Maranelli nous fait bien sentir que la distance qui sépare ceux qui tiennent le haut de l'affiche des plus humbles n'est pas si grande : ils partagent un même monde sensible et sensuel fait de joies, de doutes, de musique, de poésie, d'humanité.