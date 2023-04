La formidable épopée de la Route des Pyrénées

Le service de la route des Pyrénées fut assurée de 1913 à 1937 - avec une interruption due à la première guerre mondiale - sur l'itinéraire Biarritz/Cerbère (430 km à vol d'oiseau, plus de 800 par la route), deux puis trois fois par semaine dans les deux sens pendant les étés, par des autocars d'un sous traitant de la compagnie des chemins de fer du Midi. C'est une formidable épopée historique et sociologique, qui est retrouvée et retracée dans ce livre : De quelques tronçons de routes construits par les grands intendants de Louis XV, de la route thermale issue de la volonté de Napoléon III, des différentes révolutions successives des transports, du contexte politique et sociologique de cette belle époque, de l'invention de ces routes touristiques par une structure originale et visionnaire (Le Touring Club de France), des travaux réalisés par les services de l'état, de l'exploitation par la compagnie des chemins de fer du midi et de son arrêt à la formation de notre actuelle SNCF. Ou comment une élite parisienne agissante découvrant et pressentant le tourisme, récupéra à son profit les plus beaux sites de nos Pyrénées, bien avant que le plus grand nombre en dispose à son tour aujourd'hui. une structure originale et visionnaire (Le Touring Club de France), des travaux réalisés par les services de l'état, de l'exploitation par la compagnie des chemins de fer du midi et de son arrêt à la formation de notre actuelle SNCF.