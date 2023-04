Analyser un poste de travail ou un service

Les dirigeants et managers se doivent de revisiter régulièrement les organisations et les postes de travail. Les enjeux ? Gagner en agilité pour faire face aux mouvements des marchés, optimiser les procédures pour réduire les coûts de fonctionnement, mieux répartir les tâches dans un service pour prévenir les conflits interpersonnels... Mais comment procéder, et par où commencer ? Une démarche d'analyse organisationnelle ne s'improvise pas, et nécessite des outils et une méthodologie spécifiques. Cet ouvrage pratique, qui utilise les outils de la conduite de projet, propose aux dirigeants et managers une méthode clés en main pour auditer simplement un service ou un poste de travail. Agrémenté de documents immédiatement opérationnels, cet ouvrage constitue la boîte à outils indispensable, complète et modulable pour gagner en efficacité.