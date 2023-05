Apprentilangue - La boite à écrire GS est une composante essentielle de la collection. Elle permet de développer la conscience syntaxique et d'engager les élèves dans la production d'écrits de manière rassurante, par la réutilisation des mots appris grâce au dispositif Rituels de vocabulaire GS. Apprentilangue - La boite à écrire GS est un outil très simple à utiliser. L'enfant choisit des cartes de mots qu'il connaît pour construire une phrase entendue ou imaginée ! Le geste de poser les cartes côte à côte, l'une après l'autre, sensibilise à la place des mots dans la phrase et aide à intérioriser le principe de construction de l'écrit. Pas à pas, l'enfant peut créer ses propres phrases, composer des premiers textes écrits et en garder une trace. La boîte à écrire peut être utilisée indépendamment du dispositif Apprentilangue - Rituels de vocabulaire GS. L'enseignant veillera à expliquer la signification des codes couleurs et à faire nommer les mots écrits sur les cartes.