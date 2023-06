Car la nuit sera blanche et noire

Un livre peut-il tuer ?? Le narrateur en est intimement persuadé depuis que les membres de sa famille meurent les uns après les autres, au fil de l'écriture d'une saga qui leur est consacrée. Une famille dont il a été exclu pour être sorti du rang... Pourtant, avant qu'elle ne lui échappe totalement et provoque autant de dégâts, la rédaction du roman vrai d'un clan étouffé par ses secrets et ses mensonges prenait enfin valeur de catharsis. Alors que faire, sinon tenter de sauver l'essentiel ?? Un roman sur le rapport névrotique qu'un écrivain peut entretenir avec son oeuvre et, au-delà, son entourage ? ; un roman dont l'héroïne est la littérature. Car après tout, qui sait si la réalité n'est pas dans les livres et la fiction derrière nos fenêtres ??