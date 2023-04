Reformatio ? Les mots pour dire la réforme au Moyen Age

Incantatoire, le terme de "réforme" oriente et sature discours et représentations politiques actuels, à l'opposé du Moyen Age qui semble avoir fait un usage extrêmement limité de la forme longue du terme prévalant à l'époque : la reformatio. L'histoire du Moyen Age occidental est pourtant toute entière narrée selon une trame "réformiste" : rois, papes ou évêques plus ou moins "réformateurs" , réformes carolingienne, clunisienne, grégorienne, cabochienne, etc. sont autant de formules qui ont connu, ou connaissent encore, un vif succès, sans que le terme de "réforme" ne soit toujours clairement défini et presque jamais historicisé. Que bon nombre de "réformateurs" médiévaux se soient définis comme des conservatores, des conservateurs, devrait pourtant nous interroger d'une part, sur l'imaginaire politique que nous projetons sur leurs expériences institutionnelles, et, d'autre part, sur la direction et le sens que ces derniers entendaient originellement donner à leur entreprise. Régressive, la démarche qui sous-tend cet ouvrage collectif vise ainsi à retracer l'histoire d'un terme aujourd'hui à succès - la réforme - et à identifier un vocabulaire "réformateur" proprement médiéval. Sans verser dans l'écueil du nominalisme et en laissant sagement de côté la "réforme" comme phénomène historique, les contributions qu'il rassemble resteront plus modestement au ras des mots, et, partant, au plus près des représentations politiques médiévales, tout en interrogeant les usages (et les mésusages) de ce paradigme par les médiévistes.