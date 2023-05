Papa ou le Francky est une bande dessinée sur le père de Camille, quelqu'un d'extraordinairement ordinaire (ou ordinairement extraordinaire). Son papa, il est professeur de maintenance industrielle. Avant, il était mécano. Il sait réparer des voitures, fabriquer des poêles à bois double combustion, il a huit ponceuses différentes, plus encore de perceuses, il a une passion pour le scratch parce que c'est pratique, il porte des chaussures de sécurité pour la sécurité, il fait des trous dans les chaussettes quand il n'y laisse pas des bouts de béton, il fait pousser des citrouilles et des carottes, il ne sait pas trop utiliser son smartphone, il accroche tout avec du fil de fer (parce que c'est pratique aussi), il a un camion, il aime aller à la déchèterie, il a le même t-shirt en mille exemplaires. Le Francky, c'est un papa unique en son genre, et à la fois un papa comme les autres qui fait des trucs de papas.