Sam Brausam est un héros cosmique. Sam Brausam est un justicier des rues du Milwaukee. Sam Brausam est un réparateur de chaudière. Sam Brausam est l'avocat de l'humanité. Sam Brausam est The Blue Flame. A la suite d'une horrible tragédie, les frontières de l'identité de Sam Brausam s'effritent et avant un procès universel, il doit prouver que l'humanité vaut la peine d'être sauvée. Pour ce faire, Sam Brausam doit d'abord se sauver lui-même mais, le peut-il ? The Blue Flame est un récit d'action cosmique et psychologique pour les fans et les lecteurs de Watchmen ou Strange Adventures. The Blue Flame nous narre l'histoire étrange d'un col-bleu ouvrier/vigilante/héros cosmique, qui doit défendre la Terre en donnant une réponse définitive à la question : " L'humanité mérite-t-elle d'être sauvé ? The Blue Flame est l'oeuvre de Christopher Cantwell l'auteur de Everything et showrunner/créateur de la série Halt & Catch Fire , accompagné par le dessinateur Adam Gorham (Punk Mambo). Il développe une critique touchante et puissante de l'Amérique, de ses démons et de ses héros tout en cherchant ce qui peut encore définir l'espoir dans un monde devenu si sombre.