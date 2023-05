L'esclavage contemporain

Léon Tolstoï, visionnaire, écrivait en 1900 ces mots d'une cruelle actualité : " Pourquoi les ouvriers de fabrique et les ouvriers urbains se trouvent-ils dans une situation misérable ? Et comment y remédier ? Ne peut être celle-ci : C'est que les capitalistes ont accaparé les instruments de production, et que la situation des ouvriers s'améliorera par la diminution des heures de travail, l'augmentation des salaires et la généralisation des instruments de production. La réponse à ces questions doit se trouver dans la démonstration des causes qui ont arraché les hommes à la vie dans la nature, et qui les ont amenés à l'esclavage de la fabrique, et dans la démonstration des moyens d'affranchir les ouvriers de cette nécessité de l'émigration de la vie libre de la campagne à la vie esclave de la fabrique. " Léon Tolstoï (Lev Nikolaïevitch Tolstoï en russe), né le 9 septembre 1828 (dans le calendrier grégorien) et mort le 20 novembre 1910 à Astapovo, est un romancier et essayiste russe. Célèbre dans le monde entier pour ses romans décrivant la vie du peuple russe à l'époque des tsars, il est aussi l'auteur de plusieurs essais, critiques du pouvoir, des gouvernements, du capitalisme et de l'Eglise.