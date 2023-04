Vidocq. Une vie épique

Son destin interpelle tous ceux qui aiment les histoires de lascars, de braquages et d'enquêtes policières. Bagnard en cavale devenu policier, François Vidocq (1775-1857) fascine toujours. De son vivant, il est déjà une source d'inspiration pour les plus grands romanciers, lui, le fils de boulanger, ancien voyou devenu chef de la brigade de sûreté de Napoléon. Dans un récit mené tambour battant, Xavier Mauduit propose une biographie originale de ce personnage singulier. A partir de nombreuses archives et des écrits de Vidocq lui-même, il nous emmène à la rencontre d'une personnalité passionnante, bien plus riche et plus complexe que le simple cliché du forçat repenti.