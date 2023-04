Propos sur les NFT dans le monde de l'art. Enjeux, perspectives, limites

Cet ouvrage propose une porte d'entrée dans l'univers des NFT artistiques et offre aux amateurs d'art une clef pour comprendre les enjeux qui les entourent. A rebours des livres publiés récemment proposant d'identifier les meilleures possibilités d'investissement ou de comprendre les étapes pour créer un jeton numérique, cet essai s'adresse aux curieux, aux découvreurs de talents et aux amoureux de l'art qui ont à coeur de comprendre la façon dont les NFT reconfigurent le marché de l'art et son écosystème.