A la recherche de la lumière par la bête décomposée. Les carnets fantastiques de Stéphane Le Vigneron

Les passions de l'homme et leurs servitudes, le sens de la vie et la traque de la bête humaine, la métamorphose de l'âme et les rencontres dans l'au-delà, la sphère des sens et le seuil du monde spirituel, forment les contours d'un récit à la fois précis et prosaïque, où se mêlent science de l'esprit et action.