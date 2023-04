Caen 1483-1620. Architecture à la Renaissance

Principale ville de basse Normandie, Caen a connu à la Renaissance une intense activité sur le plan architectural. Des bâtiments civils et militaires aux édifices religieux, cet ouvrage parcourt l'ensemble de la création architecturale à Caen entre la fin du XVe siècle et le début du XVIIe, dévoilant ainsi un patrimoine méconnu en raison des dégâts qu'a subi la ville durant la Seconde Guerre mondiale. Quelles sont alors les conditions matérielles de la création architecturale ? Quels sont les rôles et statuts des maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre et ouvriers ? D'où viennent les matériaux ? Pour quels usages et quelles conditions de mise en oeuvre ? Y a-t-il un style propre à l'architecture caennaise ? Quelles en sont les influences ? à travers le recensement des chantiers, l'analyse archéologique ou les travaux d'érudits, ce sont les phases de construction qui sont mises en évidence et qui précisent ainsi l'histoire de la ville et son influence sur les chantiers urbains. En analysant les oeuvres d'un point de vue typologique et stylistique et en en soulignant le caractère original, ce livre replace les réalisations caennaises au sein des réseaux d'échange entre les provinces, les villes et leurs environs, explore des édifices remarquables et fait renaître un patrimoine aujourd'hui évanoui.