Intuition divine. Cartes oracle. Développez votre sagesse intérieure

Un très bel oracle pour décrypter les messages de notre intuition Grâce à ce superbe oracle, l'auteure Belinda Grace vous donne les moyens d'enrichir votre vie en identifiant et en décryptant les messages de votre intuition. Les 36 magnifiques cartes de ce coffret regorgent d'informations pratiques qui vous aideront à libérer votre potentiel intuitif. Elles vous apprendront à déchiffrer les signes et à vous laisser guider par l'inspiration divine. Cet oracle est un compagnon indispensable pour quiconque souhaite développer et maîtriser ce merveilleux pouvoir.