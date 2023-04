Les Saisons de la Sorcière. Oracle de Beltane

Libérez votre potentiel de créativité, d'abondance et de plénitude avec l'énergie de Beltane ! Connue aussi comme la fête du printemps, Beltane honore la vie, célèbre la passion et concrétise vos projets. Durant cette période, les énergies de la terre sont à leur apogée et la vie regorge de promesses. C'est à ce moment précis de la Roue de l'Année que vous pouvez libérer votre potentiel. Les 44 magnifiques cartes sont alignées sur votre énergie et vous aident à réveiller votre sagesse intérieure grâce au soutien de forces spirituelles inspirantes. Le livre de 144 pages tout en couleurs renferme en outre un message profond, des invocations et des sortilèges puissants qui vous permettront de faire entrer la plénitude et l'abondance dans votre vie.