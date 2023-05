Guyane nocturne. Un Monde révélé

Un Toucan ariel chante inlassablement depuis la cavité d'un vieux tronc. A proximité, de hautes branches esquissent un mouvement irrégulier. Ce sont des Singes écureuils qui migrent vers d'hypothétiques figuiers chargés de fruits providentiels. A la faveur d'une brèche dans la canopée, on aperçoit un couple d'Aras rouges qui fend le ciel et pollue le chant flûté du Toucan de cris éraillés. C'est cette Guyane qui imprègne notre imaginaire collectif, une Guyane peuplée d'oiseaux colorés, de singes et de paresseux évoluant au sein d'une végétation foisonnante, protégés par la canopée d'un soleil implacable. Mais lorsque ces porte-étendards s'assoupissent, un patrimoine naturel insoupçonné émerge, un véritables trésor biologique et paysager immensément diversifié. Florent Pouzet propose dans cet ouvrage d'accompagner le lecteur pour une nuit blanche au coeur des sites naturels mythiques de Guyane. Au fil des pages et de la progression nocturne, les découvertes biologiques (plus de 80 espèces) et paysagères se révèlent attendrissantes, spectaculaires voire terrifiantes. La photographie bénéficie d'un travail approfondi sur la lumière, la composition et la révélation de textures, ce qui constitue le fil rouge de cette série. Elle est complétée par des textes originaux et des illustrations typographiques inédites. Allumez vos lampes frontales, on part pour l'aventure !