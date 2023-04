Le petit guide des rêves. Mieux dormir pour mieux rêver

Des pharaons à Freud, les rêves et leur univers ont fasciné toutes les civilisations. Ils sont utilisés dans les prophéties et la psychanalyse comme une porte d'entrée vers l'âme et une fenêtre sur l'inconscient. Nous sommes faits de l'étoffe de nos rêves et, en tant que tels, leur compréhension facilite celle de notre être intérieur, de notre vie, sans oublier nos peurs et nos désirs les plus profonds. Ce Petit Guide des Rêves vous invite à parcourir de nombreux siècles de sagesse. Fourmillant de conseils et d'exercices pratiques, il se veut rassurant et, par-dessus tout, utile pour mieux comprendre vos rêves et tirer parti du tiers de votre vie passé à dormir.