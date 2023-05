Un si tendre papa

Ce délicat secret, Ann MacIntosh Nychelle a décidé d'avoir seule l'enfant dont elle rêve. Or aujourd'hui qu'elle est enceinte, elle n'ose révéler son secret à quiconque. Et encore moins au Dr Warmington, son collègue. Mais alors que tous deux se rapprochent jusqu'à succomber à la passion, Nychelle regrette d'avoir gardé le silence. Comment réagira David quand il découvrira qu'elle lui a caché sa grossesse ? Nouveau bonheur en famille, Jennie Adams Au moment où Jess cherchait un travail, elle a fait la connaissance de Dan, qui lui a proposé de l'embaucher comme gouvernante, ce qu'elle a accepté ! Et elle ne regrette pas : les enfants sont adorables, Dan se montre charmant... Et elle se prend à rêver : pourraient-ils former, tous ensemble, une famille ? Pour l'amour d'un enfant, Ally Blacke Si Hettie ne se marie pas avec Max, son collègue à l'hôpital, tous deux n'auront pas la possibilité d'adopter Joni - cet adorable petit garçon qu'ils ont sauvé de la noyade et auquel ils vouent déjà un amour sans faille. Or, sera-t-elle capable de supporter ce mariage de convenance, alors que Max ignore les sentiments qu'elle nourrit pour lui en secret ? Romans réédités